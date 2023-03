Criança de 3 anos é liberada de sequestrador e mãe segue refém por mais de 15 horas

Após mais de 15 horas refém de um sequestrador, uma criança de 3 anos foi liberada hoje. A mãe dela, uma mulher, identificada por familiares como Ana Júlia, entrou em um carro de aplicativo, por volta das 19h dessa quarta-feira (8), com outros dois filhos, de 7 e 8 anos e todos foram mantidos refém.

O veículo foi abordado por um assaltante e o motorista conseguiu fugir, deixando a mulher e as crianças com o suspeito. A polícia foi acionada e abordou o carro na avenida Augusto Montenegro, onde ele continua na manhã de hoje. Entre as 22h e 23h, as duas crianças foram liberadas, mas o homem continuou com a mulher e a criança.

Atiradores de elite estão posicionados. O suspeito de 27 anos, identificado apenas como Ian, está armado com duas facas. Equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu e da Polícia Militar estão no local.