Corrida pela Paz no Trânsito acontece neste domingo na Ponta Negra em Manaus

Manaus/AM - A 6ª Corrida pela Paz no Trânsito acontece neste domingo (24), com largada prevista para as 6h, no anfiteatro do complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste de Manaus.

A competição inclui o seguinte itinerário: o horário de largada da corrida será às 6h para 5km, no pórtico de largada localizado no parque Ponta Negra, na área do estacionamento recuado (calçadão de concreto); às 5h56 largada para os cadeirantes; e às 6h largada para o público geral.