Corpo de menino de 5 anos é encontrado em rio após criança sair para brincar com amigos

Além das agressões, a vítima teve as roupas arrancadas e foi jogada no rio, no entanto, Júlio não sabia nadar e morreu afogado.

De acordo com informações repassadas pela polícia, Júlio foi espancado por outras dois garotos e um adolescente com quem saiu para brincar.

O corpo do pequeno Júlio Henrique Brito Miranda, de 5 anos, foi encontrado nesta quinta-feira (17), na zona rural de Marabá, no Pará.

