Veja seleções que Brasil pode enfrentar caso elimine a Croácia da Copa do Catar

Estar a um jogo do "superclássico", porém, não é garantia que ele realmente vá acontecer, é o que mostra a história das Copas, quando o Brasil quase enfrentou a Argentina, mas perdeu, como a triste lembrança do 7 a 1.

Manaus/AM - Caso o Brasil derrube a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar e avance para a semifinal, a Seleção Brasileira pode bater de frente com o vencedor do jogo entre Holanda e Argentina.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.