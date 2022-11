Seleção de Gana esquece uniformes em viagem para a Copa do Mundo

Manaus/AM - Algo inusitado aconteceu nesta terça-feira (15), quando o jornal 'Sport' noticiou que a seleção de Gana embarcou rumo ao Qatar para disputar a Copa do Mundo sem os uniformes de jogo.

De acordo com o jornal, a equipe teria esquecido de incluí-los na bagagem. Após identificar o problema, a Federação de Gana buscou soluções para que o time receba seus uniformes antes de sua estreia no Mundial, no próximo dia 24. Agora, as peças serão enviadas com urgência para o Qatar pelos correios, mas há o receio de que não cheguem a tempo devido à lentidão do serviço postal local.

A equipe está no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado de Portugal, Uruguai e Coreia do Sul. Sua primeira partida no Qatar será diante da equipe portuguesa, abrindo sua participação nesta edição do torneio.