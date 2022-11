Seleção chega à Itália com Tite, três jogadores e bagagem de 5,5 toneladas

A estreia na Copa do Mundo é no dia 24, contra a Sérvia.

A seleção tem treino marcado para segunda-feira de tarde, no CT da Juventus. Serão mais quatro sessões de treino antes da viagem para Doha, no dia 19.

O trio desembarcou por volta das 11h35 [7h35, de Brasília] após voo fretado do Rio de Janeiro. Eles vieram acompanhados de toda a comissão técnica e estafe da seleção, além da imponente bagagem de 5,5 toneladas que veio do Brasil para a Itália e depois segue para o Catar.

TURIM/ITÁLIA - O goleiro Weverton, o meia Everton Ribeiro e o atacante Pedro foram os primeiros jogadores da seleção brasileira a se apresentar na cidade italiana de Turim para os cinco dias de treinamento que antecedem a viagem para o Qatar, palco da Copa do Mundo que começa no próximo dia 20.

