Saiba quais jogos acontecem hoje o que as Seleções precisam para avançar na Copa

Manaus/AM - A Croácia enfrenta a Bélgica nesta quinta-feira (1), pelo Grupo F, no Ahmad Bin Ali Stadium, às 11h. Quem vencer, se classifica às oitavas de final.

A Croácia também joga pelo empate para seguir adiante sem depender de outras contas. Há uma única combinação possível para que Croácia e Bélgica avancem juntos às oitavas. A Bélgica teria que vencer os croatas, e Marrocos precisaria ser derrotado pelo Canadá no outro jogo.

Na mesma hora, Canadá confronta o Marrocos no Al Thumama Stadium. Enquanto a seleção africana tem chances reais de classificação para o mata-mata, a equipe norte-americana não tem mais chance de avançar, e só vai cumprir tabela, pelo Grupo F.

Em seguida, pelo Grupo E, Japão pela a Espanha, às 15h, no Estádio Internacional Khalifa. Vencendo, a seleção japonesa passa de fase, independentemente do resultado da partida entre Costa Rica e Alemanha, que jogam no Al Bayt Stadium.

Se empatar, o Japão vai precisar de um empate no outro jogo. Caso o time asiático empate e os alemães vençam, a classificação vai ser definida do saldo de gols ou no número de gols marcados.

A Espanha precisa de um empate para chegar às oitavas de final. Se vencer, ela garante o primeiro lugar do grupo. Se perder, os espanhóis vão precisar de um empate entre Costa Rica e Alemanha ou de uma vitória alemã que não tire os oito gols de diferença no saldo.

Já a Alemanha também depende do que vai acontecer entre Japão e Espanha. Se os japoneses perderem, os alemães passam. Em caso de empate, o classificado será definido no saldo ou no critério de gols marcados. Se o Japão vencer, os alemães vão ter de ganhar a partida, superando o saldo de gols dos espanhóis. Neste momento, a Espanha tem 7 contra -1 dos tetracampeões.

A Costa Rica se classifica à próxima fase se derrotar a Alemanha, independentemente do resultado da outra partida. Se empatar o jogo, a seleção da América Central vai depender de derrota do Japão para chegar às oitavas.