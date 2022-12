Portugal termina primeiro tempo eliminando Suíça da Copa do Catar por 2 a 0

Manaus/AM - A Suíça está prestes a ser eliminada da Copa do Mundo. Isso porque Portugal segue vencendo o jogo neste primeiro tempo de partida por 2 a 0, com gols de Gonçalo Ramos e Pepe. A bola rola no Lusail Iconic.

Portugal estreou com vitória por 3 a 2 sobre Gana, venceu o Uruguai por 2 a 0, poupou na última rodada da fase de grupos e perdeu de virada para a Coreia do Sul, se classificando no 1º lugar do Grupo H.



Já a Suíça começou a Copa do Mundo com vitória por 1 a 0 sobre Camarões, perdeu para o Brasil por 1 a 0 e garantiu a classificação no 2º lugar do Grupo G ao vencer a Sérvia por 3 a 2 em partida com duas viradas.

O vencedor do confronto desta terça vai jogar contra o Marrocos pelas quartas de final.