País de Gales enfrenta Estados Unidos em retorno à Copa após 64 anos

Do outro lado, o País de Gales deve ir a campo com: Wayne Hennessey; Chris Mepham, Joe Rodon e Ben Davies; Connor Roberts, Ethan Ampadu, Aaron Ramsey, Jonny Williams, Dan James e Harry Wilson; Gareth Bale.

No Mundial a seleção galesa terá o comando do técnico Robert John Page.

Ocupando a 19ª posição do ranking da Fifa, o País de Gales retorna à Copa no Grupo B, que também tem Estados Unidos, Inglaterra e Irã. Para chegar ao Catar, derrotou a Ucrânia por 1 a 0 na repescagem europeia e ficou com a última vaga do continente.

Os galeses participaram de apenas uma Copa até agora, em 1958, na Suécia, quando alcançaram as quartas de final. O País de Gales foi eliminado pelo Brasil de Pelé, que marcou o único gol do jogo e o seu primeiro em Mundiais.

SÃO PAULO/SP - O País de Gales se prepara para fazer sua estreia na Copa do Mundo após um jejum de 64 anos, nesta segunda-feira (21), contra os Estados Unidos, no Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan (Catar), às 16h (de Brasília).

