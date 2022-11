No Catar, Fifa convoca árbitras, mas não as coloca em campo

Manaus/AM - Como é sabido, o Catar é um país extremamente radical quando o assunto é direito da mulher. Apesar de ter convocado árbitras para apitarem as partidas da Copa do Mundo, a Fifa não as colocou em campo, até agora.

De acordo com a Fifa, três árbitras e outras três assistentes foram convocadas. Com metade dos jogos realizados, elas ainda não entraram em campo e estão longe disso, por enquanto.

Enquanto isso, 28 trios formados por homens já foram escalados, alguns mais de uma vez.

Na Copa do Qatar, um país onde vigora um sistema de tutelagem que exige a permissão de um homem para uma mulher estudar, viajar ou trabalhar, seis dos profissionais que continuam fora da escala de campo são mulheres. Entre os países mais tradicionais no futebol, são só dois casos de árbitros/auxiliares que não foram escalados para trabalhar no campo. Ambas são mulheres.