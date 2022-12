Neymar recebe apelos e deve seguir defendendo seleção após a Copa

Duas fontes próximas ao camisa 10 da seleção relatam que ele foi contatado por várias personalidades do futebol, e principalmente atletas da ala mais jovem do time que disputou a Copa do Qatar. Uma delas, de Rodrygo, chegou a ser publicada por Neymar em sua própria conta no Instagram. Houve outros contatos, inclusive de pessoas de fora da seleção.

Manaus/AM - Após a eliminação do Brasil nos pênaltis diante da Croácia na Copa do Qatar, Neymar colocou em xeque seu futuro na seleção brasileira, afirmando que não garantia sua continuidade.

