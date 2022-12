Neymar muda visual e adota platinado no retorno à Seleção na Copa do Mundo

A partida decisiva será realizada nesta segunda, as 16h (horário de Brasília), no estádio 974.

Após ficar de fora de dois jogos da seleção na Copa do Mundo do Catar, enquanto se recuperava de lesão no tornozelo direito, Neymar teve seu retorno confirmado pelo técnico Tite e vai reforçar o time na disputa das oitavas de final contra os sul-coreanos.

Neymar está de visual novo. O jogador, que teve seu retorno confirmado para a Seleção Brasileira nesta segunda-feira (5), na partida do Brasil contra a Coréia do Sul, decidiu mudar o visual e pintou o cabelo, adotando o platinado.

