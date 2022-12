Monja Coen se revolta e perde a paciência com Tite após eliminação do Brasil; vídeo

Até a referência zen do budismo não conseguiu segurar a irritação contra Tite após a eliminação do Brasil para a Croácia na Copa do Mundo nesta sexta-feira (9).

Até a Monja Coen se estressou com o jogo pic.twitter.com/zZDQ86Sklz — Fofoquei (@FOFOQUEl) December 9, 2022

Monja Coen perdeu a paciência com o técnico ao comentar a escalação --- muito criticada por comentaristas e pelo público —, especialmente nos pênaltis.

"Eu queria saber quem foi que escalou esse povo para os pênaltis? Por que o Anthony não estava lá? Por que o Pedro não estava lá? Por que o Neymar não marcou pênalti? Por que colocaram esse menino loirinho que acabou de entrar? Não tá com condição. Não tem emocional. Que vergonha!", disse ela se referindo a Rodrygo, que perdeu a primeira bola.

Em outro vídeo, a Monja voltou a criticar: "O nosso goleiro Becker estava sem fazer nada. Ele teve pouquíssimas defesas. Ele estava frio. Ele não foi capaz de defender nenhum. O que é isso? O outro ficou defendendo o tempo todo. Ele estava quente".

"Agora quem pôs aquele menino loirinho para marcar pênalti? Ele não tinha condição. Acabou de entrar. Por que não colocou o Anthony que estava bravo e forte?", questionou.

No Twitter, o nome de Monja Coen ficou entre os assuntos mais comentados, com internautas dizendo que Tite conseguiu tirar do sério até a referência zen do budismo.

Parabéns Tite vc fez a monja Coen ficar puta e perder 30 anos de meditação hoje pic.twitter.com/vrk1a7z17f — Mundinho Richarlison (@marcostarg) December 9, 2022

parabens tite, tirou a paz ate da monja coen pic.twitter.com/KMOuTXA7lg — calcinha bélica (@nervoasiatico) December 9, 2022