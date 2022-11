México vence Arábia Saudita por 2 a 1, mas dá adeus à Copa do Mundo do Catar

O México venceu a Arábia Saudita por 2 a 1 nesta quarta-feira (30), no fechamento do Grupo C, na Copa do Mundo do Catar. Por conta do saldo de gols, os mexicanos não conseguiram a classificação e a Polônia se classificou no critério de desempate.

Na outra partida do grupo, a Argentina conseguiu vencer a Polônia por 2 a 0 e se classificou como líder, com seis pontos. Polônia e México ficaram empatados com 4 pontos, mas os poloneses se garantiram por conta de terem melhor saldo de gols.

Com a definição, nas oitavas de final, a Argentina vai enfrentar a Austrália e a Polônia encara a França.