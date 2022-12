Marroquinos têm voos para a Copa cancelados, e companhia aérea culpa Catar

SÃO PAULO/SP - A Royal Air Maroc, companhia aérea marroquina, informou que teve de cancelar os voos extras que levariam os torcedores ao Catar para o jogo de semifinal da Copa do Mundo, nesta quarta-feira (14), contra a França. De acordo com a companhia aérea, foi uma 'decisão das autoridades' do país do Oriente Médio.

"Após as últimas restrições impostas pelas autoridades do Catar, a Royal Air Maroc lamenta informar os clientes sobre o cancelamento de seus voos operados pela Catar Airways", comunicou.

A Reuters informou que entrou em contato com o departamento de comunicação do governo do Catar para saber sobre os motivos do cancelamento, mas ainda não obteve resposta.

Na última segunda-feira (12), a Royal Air Maroc divulgou que, por conta da enorme procura de marroquinos, faria 30 voos extras entre Casablanca e Doha, no Catar, para levar os torcedores ao país-sede do Mundial para acompanhar o jogo contra a França.

Ainda de acordo com a agência, apenas sete dos 30 voos partiram para o Catar ontem (13), frustrando muitos torcedores que já haviam reservado ingressos para os jogos ou quartos de hotel.

Marrocos e França se enfrentam hoje (14), a partir das 16h (de Brasília), no Al Bayt, em busca de uma vaga na grande decisão da Copa do Mundo. A Argentina, que venceu a Croácia ontem (13) por 3 a 0, já está classificada.