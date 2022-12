Marrocos e Croácia disputam hoje 3º lugar da Copa do Mundo

Marrocos e Croácia disputam, neste sábado (17), o 3º lugar na Copa do Mundo. A partida acontece a partir das 12h (horário de Brasília), no estádio Internacional Khalifa, no Catar.

“Entendo que é importante terminar em terceiro lugar ao invés de quarto. Meu ponto é que não chegamos à final. Queríamos disputar a final no domingo”, disse o técnico de Marrocos, Walid Regragui durante coletiva nesta sexta-feira (16). O time africano terá alguns desfalques importantes, dos zagueiros Romain Saïss e Nayef Aguerd, ambos machucados, e do atacante En-Nesyri, que é dúvida por causa de dores musculares.

Já a Croácia, enalteceu a campanha do Marrocos no Mundial. “Marrocos se assemelha a nós quatro anos atrás. Ninguém esperava que eles chegassem a esta fase. Eles merecem estar aqui. Eles serão um adversário mais desafiador do que na primeira partida [que terminou em empate sem gols]”, declarou o técnico Zlatko Dalic.

A final da Copa do Mundo será disputada a partir das 12h (horário de Brasília) neste domingo (18) no Estádio de Lusail, entre França e Argentina.