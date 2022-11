Marrocos bate Bélgica na 2ª rodada da Copa do Mundo

Na rodada inicial o Marrocos empatou em 0 a 0 com a Croácia, enquanto a Bélgica ganhou de 1 a 0 do Canadá.

Doha/Cata r - A partida pela 2ª rodada da Copa do Mundo entre Bélgica e Marrocos - grupo F - começou movimentada com as duas seleções buscando finalização. O jogo aconteceu no Estádio Al Thumama, neste domingo, dia 27, e a etapa inicial terminou sem gol. Na etapa final, o Marrocos fez gol aos 30 minutos e repetiu a façanha aos 46, batendo a Bélgica por 2 a 0 em jogo muito intenso.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.