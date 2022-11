'Joguei um cocô para ele', diz Di María sobre assistência a Messi

O jogo contra o México foi tenso porque a Argentina, derrotada pela Arábia Saudita na primeira rodada, precisava de um bom resultado para ganhar um respiro na Copa do Mundo. Agora em segundo lugar na chave, a seleção sul-americana está empatada com a Arábia Saudita e a um ponto da Polônia, que lidera a classificação.

"Tínhamos conversado um minuto antes. Ele disse que eles estavam mais dentro [da área] e assim apareceria o espaço na frente deles, para tentar dar o passe para ele ali. Esperei que esse momento aparecesse e joguei para ele. E ele fez um golaço. Não tenho outras palavras. Tive a oportunidade de jogar com o melhor jogador do mundo a nível de clubes e durante 14 anos na seleção. Para mim, o Leo é tudo", elogiou.

MACEIÓ/AL - Di María foi sincero sobre o passe que deu a Messi no gol que iniciou vitória por 2 a 0 da Argentina sobre o México, no último sábado, pelo Grupo C da Copa do Mundo. "Eu joguei um cocô para ele", disse, ao ser questionado se queria o crédito da assistência. Os méritos, segundo ele, foram todos do camisa 10.

