Internautas ironizam pênalti da Argentina contra França: 'mandrake'

A Argentina abriu o placar contra França com pênalti de Lionel Messi neste domingo (18) na final da Copa do Mundo do Catar.

No entanto, o pênalti polêmico marcado em cima de Di Maria está repercutindo nas redes sociais, com internautas ironizando o a decisão da arbitragem.

Esse foi o quinto pênalti para a Argentina no Mundial. Confira os memes:

Esperando o barulho do apito marcando o próximo pênalti pic.twitter.com/sW7o5XZOJK — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) December 18, 2022

Meanwhile in the VAR room pic.twitter.com/XfJVmZhGrh — Troll Football (@TrollFootball) December 18, 2022

Outro penaltizinho mandrake qdo tava 0 a 0? Sim. Mas a Argentina tá amassando uma França assustada e se impõe com uma gana de ganhar absurda. 36 anos depois, chegou a vez deles. E a vez do Messi. Futebol é foda, mas não vejo a França complicando o jogo no 2° tempo. — Bolívia Zica (@boliviazica) December 18, 2022