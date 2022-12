‘Inshalá, muito ouro’: internautas vibram com classificação do Marrocos para as quartas

a Espanha no sufoco com Marrocos que melhor futebol é esse pic.twitter.com/PbfSk4P0c2

Marrocos estreou na Copa com um empate contra a Croácia, venceu a Bélgica por 2 a 0 e terminou a fase de grupos com uma vitória por 2 a 1 sobre o Canadá, se classificando no 1º lugar do Grupo F de forma invicta.

Manaus/AM - Pela primeira vez o Marrocos vai disputar as quartas de final de uma Copa do Mundo. Após eliminar a Espanha em jogo pelas oitavas nesta terça-feira (6), uma chuva de memes invadiu a internet comemorando a classificação da equipe marroquina.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.