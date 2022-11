Inglaterra bate o Irã por 6 a 2 no segundo dia da Copa do Catar

Manaus/AM - Inglaterra e Irã abriram nesta segunda-feira (21) o segundo dia de jogos da Copa do Mundo, realizada no Catar e a equipe inglesa ganhou por 6 a 1. As seleções, que estão no Grupo B da competição, entraram em campo às 10h, pelo horário de Brasília.

Os gols foram marcados por Jude Bellingham, Bukayo Sala, Raheem Sterling, Marcus Rashford e Jack Grealish. Do lado iraniano, os dois gols foram marcados por Mehdi Taremi, sendo um de pênalti nos acréscimos.

A partida foi realizada no estádio Khalifa International, localizado em Doha. A arena tem capacidade para receber até 40 mil torcedores.

Ainda nesta segunda, Senegal e Holanda se enfrentam às 13h. Mais tarde, às 16h, os Estados Unidos jogam contra o País de Gales. No primeiro dia da Copa do Mundo, o Equador venceu o Catar por 2 a 0. O atacante Enner Valencia marcou os dois gols da seleção equatoriana, ambos no primeiro tempo.