Goleiro de Camarões é expulso da seleção horas antes de jogo contra a Sérvia

O goleiro André Onana, da seleção de Camarões, foi expulso da equipe horas antes do confronto com a Sérvia que acontece na manhã desta segunda-feira (28), no Catar.

A expulsão do craque ainda não foi comunicada oficialmente pela delegação, mas a imprensa internacional já estampa a capa dos principais veículos esportivos com a notícia.

Ele é o único jogador que aparece ausente na listagem da seleção. No lugar dele, Devis Epassy, um jovem de 29 anos, foi quem entrou em campo por Camarões.

Os rumores até aqui são de que Onana teria sido cortado por não obedecer aos comandos do técnico Rigobert Song.

Com o impasse, Song teria preferido excluir de vez o goleiro e não mantê-lo nem no banco de reservas. Enquanto isso, Camarões e Sérvia seguem o jogo com o placar de 2 a 1 para os sérvios no primeiro tempo.