Galvão é acusado de dar 'corte' e ignorar comentarista Ana Thaís na Copa

Posso estar enganada, mas sinto uma postura machista vindo do Galvão Bueno com a Ana Thaís Matos, ele interrompe ela, ignora os comentários dela, é desconfortável de ver, no jogo contra a Sérvia tbm. Ao ponto que meu marido que me chamou a atenção a essa atitude. #FIFAWorldCup

Eu estou doidjo, ou o Galvão não responde a Ana Thais nem com a porra? #FIFAWorldCup Sem querer problematizar, mas no segundo tempo respondeu uma vez com ironia pic.twitter.com/s6C86whV20

Após o jogo Brasil x Suíça, muitos internautas apontaram que o narrador não reage às suas análises, ao contrário do que faz com os colegas homens na bancada.

Galvão Bueno está sendo alvo de críticas por ignorar os comentários de Ana Thaís durante a transmissão da TV Globo nos jogos da Copa do Mundo 2022 no Catar.

