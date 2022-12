Fora da final da Copa, Benzema posta mensagem de apoio à França

SÃO PAULO/SP - Karim Benzema, atual vencedor da Bola de Ouro, não joga na decisão da Copa do Mundo pela França. O atacante recusou até um convite do presidente do país, Emmanuel Macron, para assistir à final. Mas o astro postou mensagem de apoio à seleção.

"Chegou a hora... Todos juntos. Avante Bleus!", declarou Benzema, em sua conta oficial no Instagram.

Benzema deixou a delegação da França um dia antes do início da Copa do Mundo, com lesão no quadríceps da coxa esquerda.

Apesar do problema físico, o atacante não foi cortado oficialmente da convocação francesa, deixando a possibilidade de retorno em aberto. Didier Deschamps, técnico da França, declarou que só conta com 24 jogadores e despistou perguntas sobre Benzema O atual Bola de Ouro já está recuperado da lesão e participou de jogo-treino do Real Madrid na última quinta (15). Na sexta (16), Benzema fez uma postagem enigmática: "Não estou interessado".