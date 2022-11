Fifa enaltece ruas de Manaus enfeitadas para a Copa do Mundo

Manaus/AM - A Federação Internacional de Futebol (Fifa) realizou publicação em suas redes sociais neste domingo (13) enaltecendo as ruas de Manaus, capital do Amazonas, que já estão enfeitadas para a Copa do Mundo 2022. Em postagem no Twitter, a federação mostra como está a animação de diversas localidades pelo mundo em relação a Copa do Catar que inicia no próximo domingo (20).