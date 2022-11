Fifa enaltece ruas de Manaus enfeitadas para a Copa do Mundo

Manaus/AM - A Federação Internacional de Futebol (Fifa) realizou publicação em suas redes sociais neste domingo (13) enaltecendo as ruas de Manaus, capital do Amazonas, que já estão enfeitadas para a Copa do Mundo 2022. Em postagem no Twitter, a federação mostra como está a animação de diversas localidades pelo mundo em relação a Copa do Catar que inicia no próximo domingo (20).

Manaus, que foi uma das sedes destacadas da Copa do Mundo de 2014, volta a ser exaltada pela Fifa por suas belezas.

Ruas da Copa

A capital amazonense possui diversas ruas e avenidas com moradores que se dedicam a fazer verdadeiras obras de arte a cada Copa do Mundo. As mais destacadas são: Avenida Leonardo Malcher, no Centro; Rua 24 de Agosto, bairro Morro da Liberdade; Rua Itaúba Preta, no Viver Melhor 2; Rua Izaura Barroncas, no Alvorada 1; Rua Santa Isabel, bairro Vila da Prata; Rua Três, bairro Alvorada 1; Beco União e Beco Natal, no Santo Agostinho e Rua Capitão Francisco Falcão, no bairro São José 2.