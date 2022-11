Federação Portuguesa se pronuncia após Cristiano Ronaldo tirar algo da cueca

Em resposta à repercussão, a Federação Portuguesa de Futebol explicou que o jogador havia escondido um chiclete no bolso interno do uniforme para poder consumir durante a partida.

Uma imagem um tanto curiosa de Cristiano Ronaldo durante o jogo da seleção portuguesa na Copa do Mundo 2022 no Catar viralizou na internet, e muitos queriam saber o que aconteceu ali.

