Daniel Alves publica carta aberta a Tite: 'Não mudaria nada'

O lateral direito usou as redes sociais para se despedir de Tite e agradecer pelos ensinamentos. "Querido Adenor, escrevo-lhe essa mensagem aqui para agradecer tudo que fizeste por esse querido grupo todos esses anos. Esse abraço é o significado mais puro do que o senhor representa para mim e para esse grupo de seres humanos especiais. Especiais por suas particularidades, por seu caráter, por sua humildade e sobretudo pelas histórias de superação e pelas grandes almas que existem por trás da telinha", iniciou.

O jogador Daniel Alves publicou uma carta aberta ao técnico da seleção brasileira, Tite, após a eliminação do Brasil da Copa do Mundo.

