Confira como está a corrida pela Chuteira de Ouro no Catar

Doha/Catar - A Chuteira de Ouro será entregue ao jogador que marcar mais gols ao longo da Copa do Mundo. Se dois ou mais jogadores anotarem a mesma quantidade de gols, o número de assistências (conforme determinado pelos membros do Grupo de Estudos Técnicos da Fifa será adotado como critério de desempate. Se o empate ainda permanecer, os minutos jogados no torneio serão levados em consideração (leva vantagem quem permanecer em campo por menos tempo). Uma Chuteira de Prata e uma Chuteira de Bronze também serão premiadas ao segundo e terceiro colocados na artilharia, respectivamente.

Veja a seguir os atletas com mais gols na Copa do Catar:

5 gols

Kylian Mbappé (França)

3 gols

Álvaro Morata (Espanha)*

Bukayo Saka (Inglaterra)

Cody Gakpo (Holanda)

Enner Valencia (Equador)*

Gonçalo Ramos (Portugal)

Lionel Messi (Argentina)

Marcus Rashford (Inglaterra)

Olivier Giroud (França)

Richarlison (Brasil)

2 gols

Aleksandar Mitrovic (Sérvia)*

Andrej Kramaric (Croácia)

Breel Embolo (Suíça)*

Bruno Fernandes (Portugal)

Cho Gue-sung (Coreia do Sul)*

Giorgian de Arrascaeta (Uruguai)*

Ferrán Torres (Espanha)*

Julián Álvarez (Argentina)

Kai Havertz (Alemanha)*

Mehdi Taremi (Irã)*

Mohammed Kudus (Gana)*

Niclas Füllkrug (Alemanha)*

Rafael Leão (Portugal)

Robert Lewandowski (Polônia)*

Ritsu Doan (Japão)*

Salem Al-Dawsari (Arábia Saudita)*

Vincent Aboubakar (Camarões)*

(*) Já foi eliminado.

Abaixo os vencedores anteriores da Chuteira de Ouro:

1930: Guillermo Stabile (8 gols)

1934: Oldrich Nejedly (5)

1938: Leonidas da Silva (7)

1950: Ademir de Menezes (8)

1954: Sandor Kocsis (11)

1958: Just Fontaine, France (13)

1962: Florian Albert, Garrincha, Valentin Ivanov, Drazan Jerkovic, Leonel Sanchez and Vava (4)

1966: Eusebio (9)

1970: Gerd Muller (10)

1974: Grzegorz Lato (7)

1978: Mario Kempes (6)

1982: Paolo Rossi (6)

1986: Gary Lineker (6)

1990: Toto Schillaci (6)

1994: Oleg Salenko and Hristo Stoichkov (6)

1998: Davor Suker (6)

2002: Ronaldo (8)

2006: Miroslav Klose (5)

2010: Thomas Muller (5)

2014: James Rodriguez (6)

2018: Harry Kane (6)