Com recorde de Messi, Argentina atropela a França com 2 gols no 1º tempo na final da Copa

Com a larga diferença, os franceses terão que suar a camisa no segundo tempo para reverter o quadro e ter alguma esperança de levantarem a taça pela terceira vez.

A Argentina atropelou a França no primeiro tempo da disputa final pelo título da Copa do Mundo no Catar. Messi abriu o placar com gol de pênalti de para os “hermanos” aos 23 minutos, enquanto o segundo gol veio 13 minutos depois com Dí Maria.

