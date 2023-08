Suécia bate Japão, e Copa Feminina terá campeã inédita

Your browser does not support the video tag.

Auckland/Nova Zelândia - Foi como se a Suécia, enfim, tivesse chegado para a Copa do Mundo Feminina da Fifa 2023. Tomando a iniciativa do jogo e sem confiar apenas nos milagres de sua goleira Zecira Musovic - como aconteceu nas oitavas de final, contra os Estados Unidos -, as escandinavas não deram chance ao Japão e venceram por 2 a 1 nesta sexta-feira (11), em Auckland, para passar das quartas de finais, informou a Fifa*.

Nas semis, as suecas terão pela frente agora a Espanha, que bateu a atual vice-campeã Holanda por 2 a 1 na prorrogação mais cedo.

Com a queda do Japão, cai também a última seleção já campeã anteriormente do torneio. Teremos, portanto, uma nova vencedora na Oceania.

Suécia na frente

Desde o apito inicial com uma atitude diferente em relação a partidas anteriores, em que restringia muito de seu jogo às bolas paradas, a Suécia entrou em campo mostrando que não daria sossego ao Japão.

O primeiro gol poderia ter saído logo aos 25 minutos, quando Stina Blackstenius superou Saki Kumagai, mas desperdiçou chance impressionante para fora. Aos 32, as suecas, então, marcaram após Amanda Ilestedt aproveitar bate e rebate na área para finalizar para o fundo das redes. Foi o quarto gol da zagueira, igualando Kadidiatou Diani, da França, Jill Hoord, da Holanda, e Alexandra Popp, da Alemanha, na vice-artilharia da competição.

Antes da ida para o intervalo, aos 42, a goleira Ayaka Yamashita ainda salvou o Japão ao desviar chute de Kosovare Asllani para a trave e impedir uma desvantagem ainda maior no placar.

Pênalti contra o Japão

Na volta para o segundo tempo, aos seis, as Nadeshiko não mostraram qualquer poder de reação e foram penalizadas com pênalti após bola na mão na área. Filippa Angeldal foi para a cobrança e ampliou para a Suécia.

As japonesas tiveram a oportunidade para voltar ao jogo, em nova marcação de penalidade após falta na área aos 31, porém, Riko Ueki, que havia sido derrubada, mandou no travessão.

Pouco depois, Ueki, ainda frustrada, cometeu falta e recebeu o primeiro e único cartão amarelo das asiáticas em sua despedida do campeonato.

Elas não desistiram e, após nova bola no poste, Honoka Hayashi diminuiu para o país na sequência da jogada depois de pegar sobra dentro da área aos 42. Ficou nisso, no entanto.

Japão 1 x 2 Suécia - Quartas de final

Gol: Amanda Ilestedt (SUE, 32'), Filippa Angeldal (SUE, 51') e Honoka Hayashi (JAP, 87')

São 150 gols

O segundo gol marcado pela Suécia foi 150º registrado na atual edição da Copa do Mundo Feminina.

Jogadora destaque

Amanda Ilestedt (Suécia).

(*) Informações da Fifa