Sinclair admite adeus da Copa do Mundo e abre espaço para recorde de Marta

O Canadá foi derrotado por 4 a 0 pela Austrália na segunda-feira, o que decretou a eliminação das atuais campeãs olímpicas e provavelmente encerrará a participação da atacante Christine Sinclair, de 40 anos, na Copa do Mundo Feminina. As informações são do GE.

Sinclair, que jogou os primeiros 45 minutos da partida em Melbourne, disse que provavelmente fez seu último jogo na Copa do Mundo. Ela é a maior artilheira da história da competição, com 19 gols, e está a um gol de se tornar a primeira jogadora a marcar em seis edições diferentes da Copa do Mundo.

A queda do Canadá abre caminho para Marta, do Brasil, quebrar o recorde de Sinclair. Marta é a segunda maior artilheira da história da Copa do Mundo, com 18 gols, e precisa de um gol para empatar com Sinclair.

O Brasil enfrenta a Jamaica na quarta-feira, e Marta terá a oportunidade de quebrar o recorde. A seleção brasileira precisa da vitória para se classificar para as oitavas de final.

Até agora, Marta não foi titular na Copa do Mundo. Ela entrou em campo nos segundo tempo contra o Panamá e a França, e marcou um gol contra o Panamá.

Marta é uma das maiores jogadoras de futebol da história, e seria um grande feito se ela quebrasse o recorde de Sinclair.