Dinamarca vence Haiti e vai enfrentar Austrália nas oitavas

O segundo foi tardio. No décimo minuto dos acréscimos da etapa final. Sanne Troelsgaard recebeu passe em profundidade e tocou no contrapé da goleira para fechar a conta.

O primeiro gol do jogo saiu em cobrança de pênalti da craque Pernille Harder (penalidade marcada após toque de mão de Dayana Pierre-Louis dentro da área), que bateu segura, no canto direito de Kerly Theus.

A seleção dinamarquesa se classifica como segunda colocada do Grupo D, com seis pontos - três atrás da Inglaterra, que avança como líder. Isso significa que a Dinamarca vai encarar nas oitavas a anfitriã Austrália, primeira do Grupo B.

Sidney/Austrália - A Dinamarca está nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina da Fifa 2023. A vaga veio após uma combinação de fatores: a vitória por 2 a 0 sobre o Haiti nesta terça-feira, em Perth, e a derrota da China para a Inglaterra por 3 a 0 no mesmo horário, informou a Fifa*.

