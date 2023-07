Copa do Mundo: Austrália e Nigéria cravam empate no 1º tempo

A dona da casa é a favorita na vitória de hoje e já conseguiu marcar o primeiro gol. As australianas dominaram o campo com 64% de posse de bola e balançaram a rede no finalzinho do primeiro tempo, mas precisamente aos 45 minutos.

As seleções da Austrália e Nigéria estão em campo na manhã desta quinta-feira (27), e jogam pela segunda rodada da Copa do Mundo Feminina.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.