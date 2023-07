Colômbia vence Alemanha em jogo incrível com golaço e reviravoltas

Sidney/Austrália - A Colômbia venceu a Alemanha por 2 a 1 em um jogo que já está entre os melhores da Copa do Mundo Feminina da Fifa 2023. Cheio de reviravoltas, o placar foi construído com um lindo gol da jovem Linda Caicedo, um pênalti convertido pela veterana Popp aos 44 do segundo tempo e um cabeceio certeiro de Vanegas aos 52, informoua a Fifa*.

A história foi escrita. Antes da partida deste domingo, a seleção alemã não perdia um jogo de fase de grupos da Copa Feminina desde 1995.

A Colômbia lidera o Grupo H com seis pontos, mas ainda não está classificada para as oitavas, por enquanto, porque vai encarar na última rodada o Marrocos, terceiro colocado com três pontos que ainda pode superá-la. No mesmo dia, em 3 de agosto, a Alemanha enfrenta a Coreia do Sul, que ainda não pontuou.

Pura técnica

Após um primeiro tempo muito físico, um golaço de pura técnica tirou o zero do placar aos 7 minutos da etapa final. Aos 18 anos, o fenômeno Linda Caicedo dominou na área, dançou entre duas marcadoras com um drible curto e chutou no ângulo.

Do outro lado, a veterana Alexandra Popp, de 32, poderia ter marcado bem antes: em um lance no fim do primeiro tempo, livre e de frente para o gol, ela finalizou de canela e errou o alvo. Em outra jogada, ela aproveitou justamente um recuo atrapalhado de Linda Caicedo, pegou a bola e a fez tirar tinta do travessão, diz a Fifa.

Pressão alemã

As europeias pressionavam, as sul-americanas aproveitavam os contra-ataques. Mas, enquanto Mayra Ramírez lutava para manter a bola no campo de ataque, a torcida da Colômbia começou a cantar olé com o toque de bola aos 35 do segundo tempo.

Era cedo demais para festejar contra a Alemanha! Aos 42, Oberdorf recebeu entre as zagueiras, invadiu a área e foi derrubada pela goleira Catalina Pérez. A cobrança coube a Popp, que bateu no meio do gol e empatou.

Mas a Copa do Mundo da Fifa é inacreditável, e a corajosa Colômbia se mostrou incansável. Em cobrança de escanteio aos 52, Manuela Vanegas subiu mais do que todo mundo e cabeceou para a rede.

Destaque da Colômbia

Linda Caicedo (18 anos e 158 dias) é a segunda atleta mais jovem da história da América do Sul a marcar em dois jogos da Copa do Mundo Feminina da Fifa. A primeira ainda é Marta, do Brasil, que aos 17 anos fez gols em três partidas da edição de 2003.

Resumo

Alemanha 1 x 2 Colômbia - Grupo H

Gols:

Alemanha: Alexandra Popp (89')

Colômbia: Linda Caicedo (52'), Manuela Vanegas (90+7')

Os outros três jogos deste domingo, tiveram os seguintes resultados:

Marrocos 1 x 0 Coreia do Sul, pela rodada 2

Suíça 0 x 0 Nova Zelândia, pela rodada 3

Noruega 6 x 0 Filipinas, pela rodada 3

(*) Informações da Fifa