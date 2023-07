Colômbia faz história ao derrotar a Alemanha por 2 a 1

A Colômbia surpreendeu neste domingo (30), ao derrotar a rival Alemanha, por 2 a 1, no Estádio Allianz, na Austrália, na segunda rodada de grupos da Copa do Mundo.

Essa é a primeira vez que a seleção feminina alemã é vencida por uma equipe sul-americana. A vitória leva a Colômbia para as oitavas de finais.

O primeiro gol foi marcado no início do 2º tempo por Linda Caicedo. A Alemanha reagiu e marcou com gol de Alexandra Popp, mas não demorou muito para que as colombianas fizessem o contra-ataque e garantisse mais um.

O segundo gol das Cafeteras foi de Manuela Vanegas, um golaço de cabeça, feito do meio da área. Com o resultado, a torcida colombiana fez a festa no estádio australiano.