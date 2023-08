Brasil esbarra em muralha da Jamaica e encerra 1º tempo sem gols

A Jamaica também passou perto, porém, também não teve sucesso. Mesmo assim, o histórico do adversário é uma alerta, já que até aqui a Jamaica enfrentou grandes seleções e está na vice-liderança do Grupo F.

As meninas do Brasil encontraram dificuldades em furar a muralha criada pela Jamaica. Por pelo menos três vezes, a seleção fez chutes ousados ao gol, mas não suficientes para balançar a rede.

Termina em 0 a 0 o primeiro tempo da partida entre o Brasil e a Jamaica na manhã desta sexta-feira (2), no Estádio Retangular Melbourne, pela Copa do Mundo Feminina.

