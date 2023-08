Brasil enfrenta Jamaica valendo vaga nas oitavas de final

Este é o segundo confronto entre Brasil e Jamaica na Copa do Mundo Feminina. As duas seleções já se enfrentaram em 2019, na fase de grupos, na ocasião, as meninas da seleção derrotaram a Jamaica.

A seleção vem com Marta como titular em um jogo acirradíssimo. O Brasil já arriscou ao menos dois chutes ao gol, mas as jamaicanas estão atentas e marcando em cima.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.