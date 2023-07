Austrália goleia, elimina o Canadá e vai às oitavas de final da Copa Feminina

A Austrália derrotou o Canadá por 4 a 0 em Melbourne nesta segunda-feira (31) e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. As Matildas avançaram na primeira colocação do Grupo B, enquanto as atuais campeãs olímpicas foram eliminadas.

Hayley Raso marcou dois gols, enquanto Fowler e Catley também marcaram para a Austrália. O VAR confirmou um gol, anulou outro e ajudou a Austrália a marcar um pênalti. As informações são do Uol.

A Austrália dominou o jogo desde o início e criou várias oportunidades. Raso abriu o placar aos 9 minutos de jogo, cabeceando um cruzamento de Fowler. Raso marcou o seu segundo gol aos 29 minutos, chutando no ângulo superior do gol. Fowler fez o terceiro gol da Austrália aos 68 minutos, chutando de fora da área. Catley fechou a conta aos 82 minutos, marcando de pênalti.

A Austrália se classificou para as oitavas de final com nove pontos, enquanto o Canadá ficou com quatro pontos. A Nigéria ficou com a segunda vaga do Grupo C, com cinco pontos.

A Austrália agora aguarda a definição do Grupo D para conhecer o adversário nas oitavas de final. A partida será disputada na próxima segunda-feira (7).