Austrália é derrotada em casa pela Nigéria com placar de 3 a 2

O intervalo serviu para dar um gás ainda maior às nigerianas que voltaram com tudo e marcaram mais dois gols. A Austrália reagiu e emplacou mais um com Alanna Kennedy, mas não conseguiu se superar.

As anfitriãs até começaram bem e abriram o placar com um gol de Emily van Egmond no primeiro tempo. Contudo, a Nigéria não se deixou abater e deixou tudo igual nos acréscimos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.