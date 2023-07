Após dar trabalho para a Inglaterra, Haiti enfrenta China na Copa nesta sexta-feira

O jogo de hoje será mais uma oportunidade para ambas as equipes conquistarem a primeira vitória no gramado da Copa. Em quem você aposta?

O resultado terminou em um 1 a 0 com gol de pênalti de Stanway, mas a garra do Haiti surpreendeu muita gente e fez a seleção mostrar a que veio.

A China vem de uma derrota para a Dinamarca em um jogo morno com placar de 1 a 0 na rodada anterior. O Haiti, por sua vez, estreou contra a Inglaterra, tida como favorita ao título, e apertou as inglesas durante pouco mais de 90 minutos de confronto.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.