Confira programação das feiras da ADS em Manaus neste fim de semana

No dia do cliente, celebrado nesta sexta-feira (15), a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), realizará normalmente a Feira de Produtos Regionais no estacionamento da Arena Amadeu Teixeira, zona centro-oeste, e a edição de Feira de Produtos Regionais, Orgânicos e Agroecológicos, no estacionamento G1, Shopping Ponta Negra, zona oeste. As duas edições serão realizadas das 15h às 19h.

Além da programação realizada nesta sexta-feira, a ADS disponibilizará normalmente as edições deste fim de semana.

Confira a programão:

Sábado, das 5h às 11h

Centro Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa, Crespo;

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova;

Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva;

Comando Geral da Polícia Militar, rua Benjamin Constant, Petrópolis (das 5h às 10h).

Domingo, das 6h às 12h

Estacionamento da praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra;

Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva.