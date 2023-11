Confira as 125 vagas de emprego do Sine Amazonas para esta terça

Manaus/AM - O Sine Amazonas divulga a oferta de 125 vagas de emprego para esta terça-feira (7). Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.



Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.



Vagas Disponíveis



01 VAGA: VENDEDORA INTERNO I

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



30 VAGAS: SOLDADOR ELETRODO/MIG

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência em eletrodo e solda Mig.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



30 VAGAS: MONTADOR NAVAL

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



15 VAGAS: SOLDADOR JR (MIG/MAG)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo ou Médio Cursando.

Com experiência na função.

Ter experiência em Solda Mig/Mag

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: MOTORISTA CAT. B

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



04 VAGAS: VENDEDOR(A) INTERNO II

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Curso desejável na área de: atendimento ao cliente, vendas, informática básica

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



02 VAGAS: AJUDANTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Auxilia o pedreiro a executar trabalho de alvenaria e concreto.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



01 VAGA: AUXILIAR DE JARDINAGEM

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Experiência comprovada em Jardinagem.

Ter curso desejável na área NR 35.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



01 VAGA: OPERADOR DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Curso desejável de operador de caixa.

OBS: Ter documentação completa, certificado reservista e currículo atualizado



01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/RH

Escolaridade: Ensino Superior Cursando.

Com experiência na função.

Ter experiência com SEFIP/FGTS

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



01 VAGA: PINTOR

Escolaridade: Ensino fundamental Completo.

Com experiência na função.

Ter conhecimento em técnicas de pintura em geral, preparo de superfícies, aplicação de tintas e acabamentos, experiência em materiais de pintura em geral como pincéis, rolos, sprays e pistola de pintura.

OBS: Ter documentação completa, certificado reservista e currículo atualizado



02 VAGAS: EXECUTIVO(A) DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Superior Cursando.

Com experiência na função.

Curso desejável na área de Prospector Externo

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



03 VAGAS: TÉCNICO(A) DE SUPORTE T.I

Escolaridade: Ensino Superior Cursando ou Técnico Completo.

Com experiência na função.

Curso desejável na área: Atendimento ao Usuário

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



01 VAGA: ESTAGIÁRIO(A) T.I

Escolaridade: Ensino Superior Cursando

Sem experiência na função.

Cursos nas áreas: Ciência da Computação, Redes, Análise e Desenvolvimento e demais a partir do 3º período.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



02 VAGAS: MOTORISTA CATEGORIA D

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter habilidade com caminhões Truck baú, conhecer diversos itinerários e atuar com transporte de hortifruti.

OBS: Ter documentação completa, certificado reservista e currículo atualizado.



02 VAGAS: SERRALHEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa, certificado reservista e currículo atualizado



01 VAGA: AUXILIAR DE ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Ter curso desejável na área de auxiliar elétrica baixa ou alta tensão.

OBS: Ter documentação completa, certificado reservista e currículo atualizado



05 VAGAS: AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa, certificado reservista e currículo atualizado



01 VAGA: LÍDER DE MANUTENÇÃO MEC NICA INDUSTRIAL

Escolaridade: Técnico Completo; Superior Completo ou Superior Cursando.

Com experiência em mecânica industrial.

Ter curso desejável em mecânica industrial.

OBS: Ter documentação completa, certificado reservista e currículo atualizado



02 VAGAS: MONTADOR NAVAL II

Escolaridade: Técnico Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência em trabalhar com reformas de estruturas.

OBS: Ter documentação completa, certificado reservista e currículo atualizado



01 VAGA: CORTADOR DE TECIDOS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência em corte de máquinas profissionais para o setor de uniformes e coletes.

OBS: Ter documentação completa, certificado reservista e currículo atualizado



03 VAGAS: CAMAREIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Sem experiência na função.

Inglês intermediário para conversação

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: TOPÓGRAFO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Ter habilidade com estação total.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa, certificado reservista e currículo atualizado



01 VAGA: OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL)

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Ter trabalhado em empresa de terraplenagem ou pavimentação.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa, certificado reservista e currículo atualizado



01 VAGA: OPERADOR DE CALDEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Ter trabalhado em empresa de terraplenagem ou pavimentação.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)



01 VAGA: PROMOTOR DE VENDAS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Cursando;

Sem experiência na função.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



01 VAGA: SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



06 VAGAS: ASSISTENTE DE GESTÃO DE CARTEIRA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter experiência em acompanhamento da gestão de clientes, reverter processos de inadimplência, atendimento aos clientes e análise de contrato.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



01 VAGA: AGENTE DE LIMPEZA (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



01 VAGA: VENDEDOR (A) (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter curso desejável em vendas.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.