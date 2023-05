Marinha abre concurso com salário de R$ 9 mil no Amazonas

Com salários de até R$ 9 mil, a Marinha do Brasil abriu concurso público para nível superior com 40 vagas para técnicos, capelão naval e engenheiros.

As inscrições podem ser realizadas no endereço www.marinha.mil.br/sspm/ no período de 29 de maio a 11 de junho. O valor da taxa de inscrição: R$ 140,00.

As provas ocorreram em 20 cidades brasileiras, incluindo Manaus.

Etapas dos concursos:

Os concursos serão realizados por meio de provas escritas objetivas (PO) de conhecimentos profissionais e redação (eliminatórias e classificatórias). Para a área de Engenharia além da prova escrita objetiva (PO) e redação será realizada Prova Discursiva de Conhecimentos Profissionais (PD) e tradução de texto, todas previstas para ocorrerem no dia 30 de julho do corrente ano.

Além disso, os aprovados nessa primeira etapa serão convocados para os Eventos Complementares (EVC):

Verificação de Dados Biográficos (VDB);

Inspeção de Saúde(IS);

Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i);

Avaliação Psicológica (AP);

- Verificação de Documentos (VD); e

- Prova de Títulos.

As especialidades com vagas para o Quadro Técnico do Corpo Auxiliar (CP-T) são:

Arqueologia (1);

Comunicação social (1);

Direito (2);

Estatística (1);

Informática – banco de dados (1);

Informática – desenvolvimento de sistemas (1);

Informática – infraestrutura de TI (1);

Informática – segurança da informação (1);

Meteorologia (1);

Museologia (1);

Oceanografia (1);

Pedagogia (1);

Psicologia (1);

Segurança do tráfego aquaviário (2).

As especialidades com vagas para o Corpo de Engenheiros (CP-CEM) são:

Engenharia Aeronáutica (1);

Engenharia Cartográfica (1);

Engenharia Civil (2);

Engenharia de Produção (1);

Engenharia de Sistemas de Computação (1);

Engenharia de Telecomunicações (2);

Engenharia Elétrica (2);

Engenharia Eletrônica (1);

Engenharia Mecânica (8);

Engenharia Mecânica de Aeronáutica (1);

Engenharia Mecatrônica (1);

Engenharia Nuclear (2)

Para capelão há apenas uma vaga.