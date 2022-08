Jovem é executado a tiros no meio da rua em Manaus

Manaus/AM - Um jovem identificado como Carlos Eduardo, de 18 anos, foi assassinado a tiros na rua Nazaré Mesquita, bairro da União, zona Centro-Sul de Manaus. Segundo informações de moradores que presenciaram o fato, o jovem teria acabado de sair de uma bar, por volta das 00h00min, deste sábado (6), quando o mesmo caminhava para sua residência e foi abordado por elementos armados que estavam em um carro onde deram início a vários disparos contra a vítima que morreu na hora,

Ainda de de acordo com moradores da localidade, os assassinos estavam em um carro HB-20, de cor escura, e ao balearem a vítima fugiram em destino ignorado.

Familiares estiveram no local e informaram que a vítima não teria envolvimento com o tráfico, mas que estaria andando com pessoas que teriam envolvimento. A Polícia Militar (PM) esteve no local onde isolou a área até a chegada da Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS), o carro do Instituto Médico Legal (IML), e do Departamento de Polícia Técnico Científico (DPTC). O caso deve esse investigado.