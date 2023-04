Inscrições para Vestibular de Medicina da Nilton Lins encerram nesta quarta em Manaus

Os candidatos podem se inscrever pelo site www.tonauniversidade.com.br/Vestibular/ e escolher entre duas formas de ingresso: utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou fazer a prova presencial que será realizada no dia 21 de abril, no campus do Parque das Laranjeiras, na zona Centro-sul de Manaus.

Manaus/AM - As inscrições para o Vestibular de Medicina da Universidade Nilton Lins encerram, nesta quarta-feira (19). O processo seletivo está com uma oferta de 45 vagas para o curso de Medicina.

