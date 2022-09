Inscrições no concurso do Ifam encerram nesta semana em Manaus

O certame oferece 142 vagas, sendo 89 para Técnico-Administrativo em Educação (TAE) e 53 para professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), com salários que variam entre R$ 2.403,06 e R$ 9.616,18.

Manaus/AM – O prazo para se inscrever no concurso do Instituto Federal do Amazonas (IFAM), encerra na próxima quinta-feira (29).

