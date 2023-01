Inscrições em concurso com salário de até R$ 18,5 mil encerram hoje no Amazonas

Manaus/AM – Termina nesta segunda-feira (30), o prazo para as inscrições no concurso público da Prefeitura de Fonte Boa, no interior do Amazonas.

O certame oferece 370 vagas distribuídas entre os níveis fundamental, médio e superior, com salários que vão de R$ 1.215 a R$ 18,5 mil.

O valor das inscrições custa entre R$ 60 e R$ 100. As inscrições podem ser feitas até às 23h59 de hoje no site do Instituto Merbakah.

O concurso oferece vagas nas áreas da educação, saúde e administração. As provas acontecem no dia 6 de março.