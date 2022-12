Empresa abre mais de 50 vagas para ramo naval em Manaus, confira

17 vagas – Soldador JR Escolaridade – ensino médio completo; Experiência – registrada na Carteira de Trabalho; Requisitos Obrigatórios - ter experiência com solda MIG e MAG em estruturas de alumínio; Atividades – executar processo de montagem e soldagem em solda MIG/MAG; utilizar equipamentos, aparelhos e ferramentas adequadas para a operação de montagem; preparação das partes a serem soldadas, aplicando o tratamento adequado; fazer acabamento final. Vaga disponível até 26/12/2022 ou até o encerramento da vaga. 18 vagas – Soldador Naval Escolaridade – ensino fundamental completo; Experiência – registrada na Carteira de Trabalho; Requisitos Obrigatórios – ter experiência com Solda Eletrodo revestido e arame tubular; Atividades – executar serviços de soldagem em peças e embarcações; preparar equipamentos, acessórios consumíveis de soldagem e corte de peças a serem soldadas; operar máquinas de solda, pontes rolantes, pórticos e talhas sempre que necessário à execução do trabalho. Vaga disponível até 26/12/2022 ou até o encerramento da vaga. 18 vagas – Montador Naval Escolaridade – ensino fundamental completo; Experiência – registrada na Carteira de Trabalho; Requisitos Obrigatórios – ter experiência com corte em ferro com maçarico; Atividades – montagem de caldeiraria, peças, tubulações, estruturas e ferramentas; preparar peças específicas e especiais para a construção de embarcações. Vaga disponível até 26/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

Manaus/AM - Uma empresa do ramo naval está contratando profissionais para a área de solda e montagem. No total são 53 vagas para três cargos diferentes. Confira:

