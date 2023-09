Começa hoje assinatura de patrocínio para atletas do Amazonas; confira

Manaus/AM - A Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel) inicia nesta quinta-feira (21) até a sexta-feira (22), o processo de Assinatura de Contrato do Patrocínio Desportivo do Bolsa Esporte Estadual 2023, para os atletas e paratletas que foram aprovados no edital. Com sua segunda edição lançada pelo governador Wilson Lima, no dia 25 de abril deste ano, o benefício busca apoiar esportistas com valores que variam de R$ 400 a R$ 3 mil.

Os contemplados pelo Bolsa Esporte 2023 devem comparecer na sala de administração da Arena da Amazônia, das 8h30 às 16h. A lista completa do resultado pode ser conferida no site da Sedel (www.sedel.am.gov.br), conforme publicado também no Diário Oficial do Estado Nº35049.

Este ano, foram 307 desportistas inscritos e 131 aprovados, um aumento de 30% comparado à primeira edição do patrocínio, lançado em 2022, sendo 60 das categorias de base, 63 do alto rendimento e oito de rendimento olímpico e paraolímpico.

Os atletas e paratletas que não comparecerem nas datas informadas, poderão ter atrasos de pagamento. Para maiores esclarecimentos, o setor jurídico da Sedel estará à disposição na sede da secretaria, na Vila Olímpica de Manaus, avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro.

Com informações da assessoria